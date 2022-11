Dzeko a Inter TV: “Il mio gol? Uno dei più belli. Ci gira un po’ tutto contro, ci voleva..”

I nerazzurri si riprendono subito dopo la sconfitta contro la Juventus. Edin Dzeko ha analizzato la prestazione dell'Inter contro il Bologna: "Mi è arrivata la palla non so da chi, ho dato in profondità a Denzel e mi aspettavo un cross e mi sono detto ci provo. É andata bene. Più bel gol? Sì, uno dei più belli sicuramente. Risposta dopo la Juve? Penso che non abbiamo iniziato benissimo però la sconfitta a Torino ha influito, ogni partita è diversa. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, il Bologna ha giocatori forti. Poi abbiamo preso un gol sfortunato. Ci gira un po' tutto contro, magari ci voleva quel gol perché ci ha risvegliato".