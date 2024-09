L'Inter di Inzaghi strappa un pareggio nella casa del Manchester City e lo fa con una prestazione fatta di sofferenza. Nicolò Barella ha commentato la gara ai microfoni di Inter TV: "Soddisfazione o rammarico? Rammarico per le occasioni avute ma queste sono partite contro squadre forti. Ci prendiamo quello che di bello abbiamo fatto, l'atteggiamento al 100% di tutti i ragazzi. Quella è la cosa più importante perché per arrivare in fondo alla competizione c'è bisogno di tutti."