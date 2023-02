Mkhitaryan a Inter TV: “Sto bene, ho un po’ di dolore ma valuteremo domani. Il gol? Avevo…”

Servivano tre punti per rialzarsi dopo il pareggio con la Sampdoria e i tre punti sono arrivati. L'Inter batte l'Udinese a San Siro e può concentrarsi sull'impegno di Champions League in programma mercoledì sera. Le parole di Mkhitaryan ai microfoni di Inter TV: "Sono molto felice, era il secondo gol. Sono felice che ho segnato e che abbiamo vinto. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima, per fortuna l'abbiamo vinta".