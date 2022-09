Inter-Torino, al gol di Brozovic Inzaghi ha una reazione strana. Inter TV: “Il mister…”

La partita contro il Torino è stata una partita sofferta. L'Inter di Inzaghi ha faticato ma nella sofferenza non si è disunita e al momento giusto ha saputo trovare la zampata giusta. Il gol di Marcelo Brozovic ha fatto esplodere in un boato San Siro. Inter TV ha raccontato come ha vissuto invece quel momento mister Inzaghi: "Al momento del gol Simone Inzaghi si è seduto, si è proprio accomodato in panchina. Poi è andato ad esultare con tutti gli altri".