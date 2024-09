Contro il Monza l'Inter non riesce a conquistare i tre punti e si deve accontentare del pareggio. Partita in salita, che i nerazzurri non sono riusciti a gestire come al solito. Stefan de Vrij ha analizzato la prestazione del gruppo a Inter TV: "È successo che abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo avuto qualche occasione che però non abbiamo concretizzato. I ritmi si sono un po' abbassati, loro si sono chiusi e abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi".