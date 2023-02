Calhanoglu a Inter TV: “Importante vincere oggi. Turchia? Ringrazio l’Inter che mi è stata…”

L'Inter affronta la Sampdoria in trasferta e punta a tre punti fondamentali per la continuità e per la classifica. Le parole di Hakan Calhanoglu ai microfoni di Inter TV: "Dobbiamo continuare così, il derby è stata una partita molto importante per noi. E' stato importante vincere il derby. Ma è importante vincere anche oggi. Lo sappiamo è una partita difficile, è sempre difficile qui. Hanno entusiasmo, sono forti e hanno giocatori importanti. Conosciamo l'allenatore, anche lui vuole vincere. Dobbiamo concentrarci solo sul nostro lavoro, è questo che conta".