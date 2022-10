D’Ambrosio a Inter TV: “Il segreto è giocare da squadra. I punti dalle prime sono tanti ma…”

L'Inter ritrova la vittoria anche in campionato. Le parole di Danilo D'ambrosio ai microfoni di Inter TV: "É cambiato il modo di scendere in campo, l'approccio. il segreto è giocare da squadra. Stiamo portando avanti questi concetti, si è visto questo atteggiamento positivo. L'importante è vincere, ancora di più quando hai poche possibilità di sbagliare".

"I punti dalle prime sono tanti, c'è sempre meno spazio per fare errori. Abbiamo subito gol ma siamo riusciti ad attaccare e a tenere il pallino del gioco e abbiamo conquistato una vittoria secondo me meritata. C'era bisogno di certezze, la maggior parte di questi giocatori è stata la miglior difesa. Il segreto è aiutarsi a vicenda per scegliere i momenti giusti per fare la pressione alta, rischiando l'uno contro uno. Non puoi avere sempre una condizione ottimale, così devi fare un pressing più intelligente. Alzare i ritmi quando serve", ha concluso il giocatore nerazzurro.