De Vrij a Inter TV: “Sempre bello segnare e aiutare la squadra: si è visto uno spirito diverso”

L'Inter batte la Samp a San Siro e conquista tre punti molto importanti per la lotta in campionato. Le parole e l'analisi di Stefan de Vrij ai microfoni di Inter TV: "Gol? Abbiamo spesso detto che l'anno scorso facevamo tanti gol su calci piazzati e quest'anno ancora niente. Sono contento di aver sbloccato questa cosa e speriamo di farne altri. Mi mancava il gol, non segnavo da un po': è sempre bello segnare e aiutare la squadra. Stiamo migliorando nella fase difensiva. C'è ancora da migliorare, siamo tornati sulla strada giusta e dobbiamo continuare".