Darmian a Inter TV: “Rammarico perché stavamo vincendo. Non possiamo guardare…”

L'Inter si deve accontentare di un pareggio contro il Monza. La sensazione è amara dopo la grande prestazione messa in campo contro il Napoli qualche giorno fa. Le parole di Matteo Darmian ai microfoni di Inter TV: "C'è rammarico perché stavamo vincendo la partita. Subire gol all'ultimo minuto non è mai bello, non siamo riusciti a portare a casa i tre punti".

"Non possiamo guardare indietro ma avanti. Dobbiamo lavorare su alcuni aspetti che possiamo migliorare. Sotto tutti i punti di vista. Non c'è un unico aspetto. E' quello che faremo negli allenamenti per poi farlo in partita. Coppa Italia? Martedì è un'altra competizione, l'anno scorso abbiamo vinto. Abbiamo un avversario difficile ma ci teniamo a fare bene", ha concluso il giocatore nerazzurro.