Lukaku a Inter TV: “Veramente contento per la squadra, siamo in un’ottima condizione”

Finisce con una vittoria per i nerazzurri la partita in trasferta contro la Roma. Soddisfazione per il gruppo di Inzaghi, che ha saputo gestire bene una gara molto nervosa. Ecco come l'ha analizzata Romelu Lukaku: "Bella vittoria da parte nostra. Sono veramente contento per la squadra. Siamo in un'ottima condizione, dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto una partita con tanta maturità, questo dimostra la qualità della nostra squadra. Penso che dobbiamo continuare così. Sacrifico del gruppo fa la differenza? Abbiamo migliorato tanto in quell'aspetto. Facciamo tanti gol e ne prendiamo di meno. Penso che tanti giocatori possano fare la differenza".