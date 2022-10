Acerbi a Inter TV: “Devo ringraziare i miei compagni qui all’Inter, mi hanno accolto come…”

"Io mi sono ambientato dal primo giorno grazie ai compagni fantastici e mi trovo benissimo. Devo ringraziarli. I compagni sono quelli con cui ti rapporti e ti aiuti, che creano il senso del gruppo. Mi trovo molto bene. Alcuni li conoscevo dalla nazionale. Mi hanno accolto come se fossi lì da anni, sono stati bravissimi e tutto si agevola. Ruolo di Bastoni? A me piace più del centrale anche se mi piace anche il centrale. Non sono ancora al 100% ma mi trovo molto bene. Se devo giocare da terzo mi piace. Mi tengo molto bene, sono contento di farlo. Ho fatto un mese da solo senza allenarmi con la squadra, mentalmente ci devi essere. Mi allenavo sempre tutti i giorni. La cosa fondamentale è non abbatterti. Devi essere pronto. Con l'esperienza riesci a cavartela", ha concluso Acerbi.