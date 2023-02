Mkhitaryan a Inter TV: “Meno male che Lukaku ci ha dato una mano a vincere la partita”

"Giocavamo contro una squadra di grande esperienza in Champions, hanno dimostrato che erano qui per vincere. E noi che lotteremo fino alla fine. In queste partite dobbiamo essere concentrati, essere in partita per 90minuti. Sappiamo che c'è il ritorno difficilissimo in Portogallo e siamo pronti per quello. Che Inter sarà? Un'Inter fortissima, che non considera errori e che farà gol", ha promesso il giocatore nerazzurro.