Inter TV: “Rigore? Ecco chi si era fatto avanti per tirarlo al posto di Calhanoglu”

Piccolo retroscena raccontato dal canale ufficiale dei nerazzurri

L'entusiasmo per la vittoria dell'Inter è stato raccontato in maniera dettagliata anche dal canale ufficiale dei nerazzurri. Analisi della prestazione dei ragazzi di Inzaghi, focus sui giocatori che hanno contribuito più di tutti a portare a casa i tre punti da Torino, le voci dei protagonisti a fine gara. E poi anche un piccolo retroscena legato all'episodio che ha sbloccato la partita. Inter TV ha infatti riportato: "Al momento di ritirare il rigore Calhanoglu era pronto, ma si era fatto avanti anche un altro giocatore nerazzurro molto determinato: Dumfries". Alla fine Hakan non ha avuto dubbi e non ha sbagliato, regalando di fatto i tre punti ai nerazzurri.