Derby da dimenticare per l'Inter, che soccombe ad un Milan super offensivo fin dalle prime battute. Ecco come lo ha commentato il Capitano dell'Inter, Lautaro Martinez ai microfoni di Inter TV: "Oggi non sono soddisfatto con la partita fatta. Abbiamo approcciato male la gara, non siamo stati noi e quando non sei tu, quando abbassi il livello o quando giri la palla lenta, non vinci le partite".