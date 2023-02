Lukaku a Inter TV: “Obiettivo più importante? Tornare alla vittoria. Io al top, abbiamo…”

L'Inter si appresta ad affrontare l'Udinese dopo il pareggio con la Sampdoria. I nerazzurri di Inzaghi sono chiamati a rispondere con i tre punti. Ecco le parole di Romelu Lukaku ai microfoni di Inter TV: "Tornare alla vittoria è l'obiettivo più importante. Come mi sento? Fisicamente sono al top adesso. Sono contento di aver avuto qualche partita per mettermi in forma. Ora ci sono, abbiamo fatto un grande lavoro con l'allenatore e lo staff".