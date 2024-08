L'Inter conquista tre punti a San Siro contro il Lecce. Della prestazione del gruppo nerazzurro ha parlato Hakan Calhanoglu a Inter TV: "Quella di stasera era una partita molto importante per noi. La prima in casa. Dopo il Genoa eravamo tranquilli, Lo sapete meglio di noi, abbiamo avuto solo tre settimane di preparazione. Abbiamo avuto un po' di problemi fisici noi giocatori che eravamo in Nazionale".