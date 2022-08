Inter, U17 arrivata a Fanano per il Memorial Seghedoni: il programma del torneo

Primo impegno pre campionato per la formazione Under 17 dell'Inter, che nella giornata di ieri è partita alla volta di Fanano, località appenninica della provincia di Modena. I ragazzi di Tiziano Polenghi ci resteranno per una settimana, nella quale si alleneranno e disputeranno il Memorial Seghedoni, quadrangolare giunto alla sua settima edizione (e vinto proprio dai nerazzurri lo scorso anno) che comprende anche Modena, Parma e Spal. Il programma prevede le semifinali domenica 7 (Inter-Spal a Fanano, ore 18) e lunedì 8 (Modena-Parma a Riolunato, ore 18), mentre la finalisima è prevista per mercoledì 10 a Fanano (calcio di inizio alle 18:30).