Andrea Zanchetta, tecnico dell'Inter U18, ha commentato l'incredibile sconfitta per 5-4 contro il Genoa nella semifinale scudetto: "È stata una partita ricca di emozioni da una parte e dall'altra. Bisogna fare i complimenti al Genoa. Potevamo vincere noi, pazienza: sono molto orgoglioso del percorso che hanno fatto i miei ragazzi e anche della partita di oggi. Avevo chiesto una partita coraggiosa, l'hanno fatta. Abbiamo subito un po' la fisicità del Genoa, che era nettamente superiore alla nostra, però niente da dire ai ragazzi. Ci dispiace, ma facciamo i complimenti al Genoa. I ragazzi devono avere la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile: quando uno ha fatto tutto il possibile non c'è rammarico secondo me, io non ho nessun rammarico. Ho visto i ragazzi giocare, hanno dato tutto, oltre il 100%. Sarà nostro compito star loro vicino e cercare di rincuorarli per quanto possibile".