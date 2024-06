Dopo la ‘stagione regolare’ con 17 squadre al via e i play off (che hanno visto scendere in campo le squadre posizionate tra il terzo e il sesto posto), domani scatta l’ora delle semifinali: si comincia al ‘Del Conero’ di Ancona alle 17, con la sfida tra Inter (che aveva chiuso il girone unico al primo posto, con 70 punti totalizzati in 32 partite) e il Genoa (5°, che ai play off ha eliminato la Lazio, 4a). In prima serata, alle 20,30, l’altra semifinale, al ‘Del Duca’ di Ascoli’ tra Roma (2a) e Atalanta (3a, che ai playoff ha avuto la meglio sul Cagliari, 6° in stagione regolare, superato con un netto 4-0). Tutte e due i match saranno trasmessi in diretta su DAZN e VivoAzzurro TV.