EDICOLA CDS – Inzaghi a Udine con i fedelissimi. Cioffi: “Battere l’Inter? Bello e possibile”

"La carica dei 300mila". Recita così il titolo del taglio alto della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 30 aprile 2022. "Inzaghi a Udine con l'Inter dei fedelissimi: Handanovic verso il rientro". Spazio anche alle parole in esclusiva di Cioffi: "Battere l'Inter? Bello e possibile. Noi giochiamo sempre per divertire e per vincere".