Inter, a Udine sotto in classifica dopo otto anni: le ultime due volte…

La statistica evidenzia le difficoltà di una trasferta da non sottovalutare per la squadra di Simone Inzaghi

La classifica di questo momento evidenzia l'ottima partenza in campionato dell'Udinese, davanti all'Inter in classifica prima del match di oggi. Non una cosa che capita così spesso, come sottolinea TuttoSport: "Dopo quasi otto anni l’Udinese affronterà l’Inter guardando i milanesi dall’alto di una classifica migliore (13 punti contro 12). Negli ultimi due precedenti i bianconeri allungarono addirittura sui rivali, vincendo a San Siro con un pirotecnico 5-2 il 19 maggio 2013 e replicando il successo, questa volta per 2-1, il 7 dicembre 2014, sempre al Meazza".