Inter-Udinese verso i 50mila spettatori: tutte le informazioni sui biglietti

Tutte le informazioni sui biglietti per la prossima sfida di campionato che l'Inter disputerà domenica contro l'Udinese

MILANO – Manca sempre meno alla sfida contro l’Udinese che si giocherà domenica 31 ottobre con fischio d’inizio alle 12:30. Il primo lunch match stagionale al Meazza dei nerazzurri sarà un’occasione per vivere San Siro in famiglia approfittando delle promo sui biglietti per Under 18, Under 16 e Under 10 a partire da 10€. Inter-Udinese sarà anche la partita speciale Inter Club, con tante attività dedicate tutte da scoprire.