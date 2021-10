Inter-Udinese, gara dedicata ai Club nerazzurri: ecco le iniziative in programma

Il club nerazzurro omaggerà gli oltre 100mila soci attivi nel mondo nel prossimo match casalingo

In occasione di Inter-Udinese, in programma il 31 ottobre alle 12.30, gli Inter Club tornano

al Centro Coordinamento con una serie di iniziative speciali. Dopo l’edizione digitale della scorsa stagione, quando le partite venivano disputate a porte chiuse, la partita Inter Club torna finalmente in presenza, con i soci che potranno vivere nuovamente in prima persona l’emozione di San Siro.

Per l’occasione, la prima squadra scenderà in campo con una maglia speciale: i nomi dei quasi 900 Club

Per ringraziare gli oltre 100mila soci attivi nel mondo, in continua crescita, un ampio minutaggio dei LED a bordocampo sarà dedicato a loro. Le iniziative speciali coinvolgeranno anche nell’HQ nerazzurro, dove alcuni Inter Club parteciperanno ad una visita guidata della Sala Coppe, dove potranno vedere il trofeo conquistato con la vittoria 19esimo Scudetto e dove verranno premiati per l’anniversario della loro fondazione. La campagna tesseramenti per la stagione 2021/22 è ancora aperta, con tanti vantaggi per i soci che si iscriveranno: esclusivi eventi con Legend e calciatori, esperienze dedicate, concorsi, sconti sul