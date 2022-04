Inter e Udinese, quanti gol da difensori e subentranti: nessuno ha fatto meglio

Nerazzurri e bianconeri si sono distinti durante il campionato per la loro capacita di segnare in più modi

L’Inter e l’Udinese sono le due squadre che hanno realizzato più reti con i difensori in questo campionato (13 per entrambe). I friulani non hanno mai segnato più gol con il reparto arretrato in una singola stagione di Serie A (13 anche nel 1952/53 e nel 1984/85).