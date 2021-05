Gds – Inter-Udinese, le pagelle: Lautaro il migliore. Una sola insufficienza

Le pagelle della Gazzetta dello Sport su Inter-Udinese

Il giorno dopo Inter-Udinese, arrivano le pagelle della Gazzetta dello Sport. Il quotidiano premia la prova di Lautaro con un 7: "Regala un'altra prestazione da attaccante a tutto tondo". Per i nerazzurri una sola insufficienza, Pinamonti 5,5: "Zero conclusioni e 12 palle perse. Forse non è da Inter". Sette per Antonio Conte: "Un'Inter a sua immagine e somiglianza. L'ossessione per la vittoria, anche nelle partite che non contano".