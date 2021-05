Inter-Udinese, bilancio in favore dei nerazzurri: per la prima volta nella storia…

Tutti i precedenti tra Inter e Udinese prima della sfida di Serie A in programma domenica alle 15 al 'Meazza' di San Siro

Domenica 23 maggio si chiude il campionato dei nerazzurri, Campioni d’Italia già al termine della 35esima giornata della Serie A 2020/21. Al Meazza l’ Inter sfiderà l’ Udinese guidata da Luca Gotti a quota 40 punti in classifica dopo 37 partite (10 V, 10 N, 17 P), con 41 gol fatti e 53 subiti. Per la squadra di Conte 88 punti frutto di 27 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte.

La gara di domenica sarà il 96esimo confronto tra le due formazioni. Il bilancio delle gare giocate è a favore dell’Inter con 47 successi contro i 21 dell’Udinese e 27 pareggi a completare il quadro. Un trend che si conferma nelle sfide recenti tra le due squadre con nove successi nerazzurri negli ultimi 12 incontri di Serie A (2N, 1P). L'Inter ha tenuto la porta inviolata nelle ultime sei sfide di Serie A contro l'Udinese; soltanto contro la Reggina (11) tra il 2003 e il 2008, i nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga senza reti al passivo contro una singola avversaria nella competizione. L’Inter inoltre potrebbe registrare tre clean sheet di fila in casa contro i friulani per la prima volta nella sua storia in Serie A.