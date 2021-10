Inter-Udinese, il 97esimo incontro: i precedenti tra le due formazioni

Le due formazioni si affronteranno alle 12:30 ed è successo già in quattro occasioni

Si sono giocate finora in serie A 97 gare tra Inter e Udinese. Il bilancio dice 48 vittorie nerazzurre, 27 pareggi e 21 successi bianconeri. Dal 2015 sono 10 le vittorie dei nerazzurri contro la formazione friulana. A San Siro il bilancio è di 27 vittorie per l'Inter e 10 dell'Udinese: storicamente i bianconeri sono molto prolifici al Meazza, avendo segnato 52 gol in 48 incontri, il proprio record in trasferta. Sarà la quinta volta che Inter e Udinese si sfidano alle 12:30 e nei precedenti quattro incontro si sono registrate due vittorie per parte. Nell'ultima partita a San Siro contro l'Udinese l'Inter ha ritirato la Coppa dello Scudetto vinta con Conte in panchina.