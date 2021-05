CdS – Inter, con l’Udinese due primati alla portata. Un terzo invece…

I nerazzurri proveranno a chiudere la stagione nel migliore dei modi

Lo scudetto è già in tasca e alla fine è quello che conta. Ma l'Inter ci tiene a far bene e vuole chiudere nel migliore dei modi la stagione. Ci sono primati decisamente alla portata e altri meno, come spiega il Corriere dello Sport: "Rispetto alla seconda, ossia la Juve, l’Inter ha 3 reti di vantaggio. Difficile pensare che dopo le 3 incassate a Torino, faccia altrettanto con l’Udinese. Più che altro, sarebbe significativo fare meglio dell’anno scorso. Allora, infatti, pur facendo meglio di tutti, i nerazzurri subirono in tutto 36 gol, mentre oggi sono fermi a 34. A proposito dell’attacco, invece, dopo essere stata a lungo la squadra più prolifica, l’Inter ha lasciato il primato all’Atalanta, ora irraggiungibile: 90 centri contro 84. Più agevole, magari, riprendersi la seconda piazza, visto che nel frattempo c’è stato pure il sorpasso del Napoli (85). E’ netto, infine, il vantaggio nerazzurro per quanto riguarda la differenza reti: +50, contro il +45 delle solite Atalanta e Napoli".