Inter-Udinese, Sottil: “Usciamo a testa alta. Il rammarico è non aver…”

“Partita che sapevamo sarebbe stata difficile a Milano contro l’Inter – analizza Sottil - La squadra però ha iniziato bene, siamo andati sotto su rigore ma abbiamo pareggiato meritatamente. Nel secondo tempo l’Inter è venuta fuori come mi aspettavo. Il rammarico è non aver fatto segnato, l’episodio chiave è stata l’azione del quattro contro due in cui devi fare gol. Invece abbiamo subito la rete in contropiede, ma questo è il calcio. La mia squadra ha giocato alla pari e a testa alta.”