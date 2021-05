Inter, da Bonolis a Cecchetto: tanti tifosi VIP attesi in tribuna. “E dopo la partita…”

Tra i 1000 spettatori presenti a San Siro per Inter-Udinese ci saranno tanti volti noti e altri grandi ex nerazzurri

Al termine di Inter-Udinese, i nerazzurri alzeranno al cielo lo scudetto vinto dopo una lunga attesa. Il programma post partita prevede il montaggio di un palco in campo: i giocatori saranno chiamati e premiati uno ad uno con una medaglia d’oro, poi arriverà Antonio Conte e infine il capitano, Samir Handanovic. Tanti gli ospiti VIP attesi in tribuna, da Bonolis a Cecchetto oltre ad altri grandi ex nerazzurri come Beccalossi, Ferri, Toldo, Berti e Baresi.