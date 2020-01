Nuovo arrivo per il settore giovanile dell’Inter: il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio di Franco Carboni, centrocampista argentino classe 2003 proveniente dal Catania. Dopo i vari Stankovic, Fonseca e Martins, un nuovo figlio d’arte per l’Inter: il padre di Carboni, Ezequiel, vanta un passato in Serie A con la maglia degli etnei.