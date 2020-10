Nuovo, vecchio rinforzo per la Primavera dell’Inter: Matias Fonseca, attaccante classe 2001 (12 reti in 26 presenze la scorsa stagione fra campionato, Coppa Italia e Youth League con la formazione U19 interista), ha rinnovato il suo contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2023, e rimarrà per un altro anno (da fuoriquota) a disposizione di Armando Madonna.