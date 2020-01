Mercato, l’Inter si dà un ultimatum per Vidal: ultimi giorni per chiudere la trattativa

L’inter non ha ancora abbandonato la pista che porta ad Arturo Vidal: il centrocampista cileno è il primo obiettivo di Antonio Conte, ma l’incertezza legata al nome dell’allenatore del Barcellona sta allungando i tempi dell’operazione. Secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra si sarebbe data un ultimatum per chiudere la trattativa:

“L’obiettivo primario di Antonio Conte per il centrocampo rimane Vidal, ma la situazione del cileno a Barcellona è di stallo. Il club catalano sta infatti valutando se cambiare allenatore, esonerando Valverde e chiamando Xavi. Vidal ha rotto da tempo con Valverde, ma se il nuovo tecnico dovesse dargli spazio, allora i suoi propositi di addio potrebbe spegnersi. Anche perché il club lo vorrebbe tenere, così come i compagni a partire da Messi. La situazione è comunque in evoluzione ed entro 24 ore si dovrebbe capire meglio. Di sicuro l’Inter non ha intenzione di attendere oltre il 15 gennaio“.