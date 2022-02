Inter, ricordi l’ultimo derby extra Serie A? “Praticamente un romanzo”

La Gazzetta dello Sport si proietta sul doppio derby di Coppa Italia che andrà in scena in semifinale tra Inter e Milan

La Gazzetta dello Sport si proietta sul doppio derby di Coppa Italia che andrà in scena in semifinale tra Inter e Milan. E in particolare torna sull’ultimo disputato extra campionato dalle due squadre: “Storie di gol e di riti voodoo, di fenomeni e di comprimari, di prodezze e di litigate, di petardi e di carneadi. Un film girato rigorosamente a Milano, ma con una scena ambientata a Pechino. Il derby in salsa di coppe ha già vissuto 30 episodi e l’ultimo, pur non essendo stato il più importante, è andato in archivio come uno dei più succosi: la rissa sfiorata tra Ibrahimovic e Lukaku (con lo svedese che ironizzava sui riti voodoo attribuiti alla mamma del belga), il rosso a Zlatan che aveva segnato, la rimonta dell’Inter coronata dalla punizione vincente di Eriksen al 97’. Un romanzo, insomma: erano i quarti di finale della Coppa Italia 2020-21, gara secca. Stavolta, in semifinale, ci saranno andata e ritorno”, si legge.