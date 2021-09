Inter, ultimo giorno di mercato dedicato alle uscite: il punto sulle cessioni

I nerazzurri, come ribadito nei giorni scorsi dalla dirigenza, non hanno chiuso nessuna operazione last minute in entrata

Fabio Alampi

Il mercato in entrata dell'Inter si è chiuso con l'arrivo di Joaquin Correa: l'avevano ribadito più volte i dirigenti nerazzurri, e così effettivamente è stato. L'ultimo giorno è servito a completare qualche operazione in uscita, come scrive Tuttosport:

"Questioni importanti ma non impellenti, come quelle affrontate nella giornata di ieri, quando si è soprattutto pensato a sfoltire la rosa. Ufficializzato il prestito sino al termine della stagione di Lazaro al Benfica, oltre a quelli di Salcedo allo Spezia, di Fonseca alla Pergolettese, di Wieser al Bologna e di Tosi al Città di Varese, salutano definitivamente Milano per trasferirsi a titolo gratuito in Grecia, ma con una percentuale del 20% sulla futura rivendita in favore dei nerazzurri, il difensore Kinkoue, che ha firmato un quadriennale con l'Olympiacos, e il laterale Vagiannidis, che torna così al Panathinaikos. Discorso diverso invece per Facundo Colidio, con l'ex prodigio del Boca Juniors che si trasferisce in prestito all'Austria Vienna, col diritto di riscatto in favore degli austriaci".