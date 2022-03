TS – Inter, un titolarissimo il peggiore: “Gomme sgonfie. La cosa più grave…”

Bocciatura pesante per un leader dello scacchiere di Inzaghi nel match pareggiato per 1-1 contro il Torino

Sono diversi i calciatori dell'Inter che ieri hanno giocato al di sotto dei loro standard. In particolare, per TuttoSport, a deludere è stato Ivan Perisic. Per il croato 4.5 in classifica da parte del quotidiano torinese che spiega: "Ha le gomme evidentemente sgonfie e - quello che è ancora più grave - perde di vista Pobega sull'azione dell'1-0".