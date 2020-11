Atalanta-Inter, pagelle Cds: Lautaro il migliore, l’insufficienza è soltanto una

Un pari che può starci, considerando il tasso di difficoltà del campo dell’Atalanta. Ma che sa di beffa per l’Inter, considerando come si era messa la partita. All’indomani della gara, il Corriere dello Sport ha dato come al solito i soliti giudizi sulla prestazione dei nerazzurri. Il migliore è ovviamente Lautaro Martinez, che prende 7 in pagella: “La rete di testa è bellissima e manda pure in porta Vidal. Viene incontro e partecipa alla manovra. Con due reti in 5 giorni è un Toro… ritrovato”. Molto bene anche i tre centrocampisti, giudicati tutti con un 6.5. Il peggiore, invece, è Alessandro Bastoni, insufficiente: “5. Partecipa alla costruzione e si butta in avanti, ma sul gol di Miranchuk è parecchio disattento in marcatura”, scrive il CorSport.