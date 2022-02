GdS – Inter, unica delle grandi a giocare col 3-5-2. Ma con Inzaghi diventa un 3-3-4

Nonostante l'Inter sia l'unica squadra di vertice in Serie A a giocare con le due punte, nell'ultimo periodo scarseggiano i gol degli attaccanti

"La sterilità mostrata dall’Inter contro il Liverpool, a fronte di una buona prestazione e di una costante proposta offensiva, si presta a molte analisi: l’efficacia degli attaccanti, il numero dei giocatori coinvolti nella fase di possesso, il modulo. Osservando il sistema di gioco, tra le migliori squadre della Serie A e le favorite per la vittoria in Champions, l’Inter è l’unica a schierare una coppia di punte. Ma questo non è un problema se la squadra sale e se le soluzioni offensive sono numerose. Nelle grandi sfide incidono anche le condizioni individuali e il momento difficile di Lautaro non è una novità. Finora nella sua carriera l’argentino ha sempre offerto un rendimento buono ma con qualche pausa realizzativa. In ogni stagione arriva il periodo, più o meno lungo, in cui Martinez non trova la porta. Il Toro e Dzeko stanno garantendo un numero di gol in linea con la loro storia e l’Inter, grazie anche all’apporto della coppia d’attacco titolare, ha superato il girone di Champions dopo tanti anni, è in piena lotta per il bis tricolore, è in semifinale di Coppa Italia e ha vinto la Supercoppa. Rispetto allo scorso anno, però, qualcosa è cambiato anche dal punto di vista tattico", sottolinea La Gazzetta dello Sport.