Inter, mercato in uscita aperto. Marchetti: “Ecco i nomi su cui si ragiona”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha parlato del mercato dell’Inter. I nerazzurri, ancora impegnati in Europa League, sono già attivi per programmare la prossima sessione. Spiega il collega: “L’Inter, impegnata ancora in Europa, ha già messo a segno colpi importanti per accelerare il processo di inseguimento alla Juventus e ora sta ragionando alla conferma dello scambio di prestiti fra Biraghi e Dalbert, con la Fiorentina. Si lavorerà senza fretta sulle condizioni. Mentre per Lazaro, lo scorso anno in prestito al Newcastle, potrebbe aprirsi spazio in Bundesliga: il Borussia Moenchegladbach è interessato all’austriaco. In uscita il Crotone insiste per Esposito, che ha rinnovato il suo contratto ma che partirà in prestito. E con l’Inter il Crotone ha parlato anche di Agoumé”.