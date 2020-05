L’Inter rimane fortemente interessata a Georgios Vagiannidis, talentuoso esterno destro classe 2001 del Panathinaikos, in scadenza di contratto a giugno. Secondo Tuttosport, i nerazzurri avrebbero già preparato il suo piano di crescita: “L’Inter è in pole position anche per Georgios Vagiannidis, laterale del Panathinaikos classe 2001 che, dopo il tesseramento, verrebbe girato per fare esperienza a un club amico, con il Verona in pole position“.