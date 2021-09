Inter, alla Pinetina si allenano in 11. Gagliardini in gruppo, Sanchez…

Aggregati alla prima squadra alcuni elementi della Primavera. Nei giorni della pausa il mister valuta i giocatori che potranno tornare utili dalla panchina

Il tecnico nerazzurro valuta in queste ore le alternative a sua disposizione. Gagliardini fa progressi si è unito al gruppo e si è allenato con il resto dei compagni. Le condizioni di Sanchez sono ancora da monitorare giorno per giorno. Darmian e Dimarco sono ad Appiano Gentile, finora si sono rivelati molto utili alla causa del tecnico. Inzaghi vedrà con attenzione le gare delle Nazionali anche per capire come potrà mescolare le coppie in attacco: Lautaro e Correa ma anche Dzeko.