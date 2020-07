Alexis Sanchez sta facendo bene e l’Inter, che lo ha in prestito fino al sei di agosto, cercherà di prolungare il prestito inserendo una penale da pagare al Manchester qualora si incrociassero i due club in Europa League. Ci sono valutazioni in corso anche per la prossima stagione: si pensa ad acquistarlo a titolo definitivo, il nodo è l’ingaggio. Ma lui sta convincendo tutti, ribadiscono a Skysport.

(Fonte: SS24)