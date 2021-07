SI – Inter, quinquennale per Vanheusden. Genoa? Il Cagliari non perde le speranze

Secondo Sportitalia, il club sardo prova l'inserimento last minute per prendere il centrale belga classe '99

Il futuro di Zinho Vanheusden, almeno per la stagione 2021/22 è a tinte rossoblu. Sembra quelle del Genoa, ma attenzione alla possibile sorpresa last minute. Perché secondo Sportitalia, per il centrale classe '99, che ha firmato un contratto di cinque anni con l'Inter, nonostante il Grifone stia per chiudere l'operazione in prestito, il Cagliari prova un inserimento e non perde le speranze. Corsa contro il tempo quindi per la società sarda per provare ad inserirsi per il giovane belga.