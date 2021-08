Nazionali, Vecino: “Polemiche su partenze tutte mediatiche. L’Inter non ha detto nulla”

Il giocatore ha parlato della polemica sulla pausa per le gare di qualificazione e ha detto che al club nerazzurro non sono stati sollevati problemi

Anche Marottaha parlato del caos Nazionali. Infortuni, gare ravvicinate, trasferte dure e poi anche il coronavirus ed eventuali quarantene. Il campionato si fermerà fino all'11 settembre e sono state sollevate diverse polemiche. In Uruguay con la sua Nazionale, di questo argomento ha parlato anche Matias Vecino: «È stata più una questione mediatica che non reale all'interno del club. L'Inter non ci ha certo impedito o suggerito di non partire. Ne abbiamo parlato con i compagni di Nazionale ma nessuno ha avuto grossi problemi. Maxi Gomez ha avuto qualche problema in Spagna perché perderà una partita di campionato dato che sono tre le gare di qualificazione. Per un club è comprensibile che venga sollevato il problema».