Inter, Vecino è tornato: Inzaghi lo apprezza, sarà la stagione della rinascita?

Il centrocampista uruguaiano, dopo aver saltato quasi per intero la scorsa stagione per infortunio, vuole tornare protagonista

Un nuovo acquisto a tutti gli effetti: l'Inter di Simone Inzaghi può contare su un Matias Vecino ritrovato. Il centrocampista uruguaiano, dopo una stagione tormentata dagli infortuni, sembra essersi messo il peggio alle spalle, ed è pronto a dare nuovamente il suo contributo. Così scrive Tuttosport: "Oltre che con l'Inter, Vecino punta a fare molto bene anche in Nazionale. Lui che, nelle qualificazioni mondiali, già a settembre aveva avuto spazio da titolare nei tre match giocati con la Celeste. Un preludio ai minuti sempre più numerosi che poi sta mettendo nelle gambe anche con la maglia nerazzurra. Fondamentali, dopo una stagione, quella scorsa, a dir poco complicata. Caratterizzata dall'operazione subita al ginocchio destro nel luglio 2020 che lo ha tenuto fuori per buona parte dell'anno. Il rientro con la Primavera, poi a marzo in una squadra che andava a mille verso la conquista dello scudetto, non la situazione migliore per riuscire a reinserirsi ritrovando la gamba dei giorni migliori. Le presenze con Conte sono arrivate solo a campionato già vinto, quando il giocatore è riuscito a ritrovare una certa continuità. In questa stagione, invece, i minuti sono arrivati. Anche grazie a Simone Inzaghi, tecnico che ha sempre puntato sul centrocampista, del quale apprezza le caratteristiche. Cinque presenze in campionato, due in Champions e un gol realizzato contro il Bologna sono i numeri di un giocatore che è tornato a essere importante nell'ottica della rosa interista".