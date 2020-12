TS – Inter, il veleno è nella coda. Così la squadra di Conte ha cambiato volto

L’Inter di quest’anno è diversa da quella dello scorso campionato, nonostante sia passato non molto tempo. Principalmente in un aspetto, sottolineato dall’analisi di TuttoSport. Questo il focus: “Da un’Inter che azzannava le partite, tramortendo gli avversari nei primi 15-20 minuti, a un’Inter che tramortisce i rivali quando le energie cominciano a calare. La rimonta di Cagliari ha certificato una volta di più come la squadra di Antonio Conte abbia cambiato il proprio volto in questa stagione rispetto alla scorsa. Quella nerazzurra, infatti, è la squadra che in Serie A ha segnato più gol, 9, nell’ultimo quarto d’ora e anche la formazione che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio, ben 10 (solo il Manchester United nei cinque campionati top d’Europa ha saputo fare di meglio, ovvero 15)”.