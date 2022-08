Giornale – Inter in vendita? Silenzio Zhang peggio di una cessione eccellente

Sul tema è tornato anche Il Giornale di oggi: "In tempo di commercialisti da tastiera, non stiamo certo qui noi a fare i conti di un’operazione intricata e complicata. Però pensiamo invece ai tifosi, i quali si rivolgono a Steven Zhang (e a suo padre) con un punto interrogativo perenne: ma allora? A Steven l’Italia piace, Milano di più, l’Inter ancora oltre. E Suning il club lo ha salvato e rilanciato (di questo va dato merito), restando poi imbrigliato nel divieti del governo cinese. Si, è vero: Zhang già più volte ha smentito che l’Inter sia in vendita, ma i numeri non promettono nulla di buono. Per cui forse è arrivata l’ora di dire qualcosa di più, ovvero se davvero l’Inter non sia in vendita. E perché, nel caso, non c’è ragione che lo sia in futuro. Un silenzio o una mezza verità farebbero peggio di una cessione eccellente".