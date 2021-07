Repubblica – Nuovi rumors su possibile vendita Inter: cosa filtra dalla società

Importanti aggiornamenti sulle vicende societarie che riguardano la società nerazzurra

Tra campo, mercato e questioni societarie. Zhang Jindong proprio nei giorni scorsi si è dimesso da amministratore delegato di Suning.com, il cuore commerciale del suo impero in cui hanno fatto il loro ingresso nuovi soci forti, privati e pubblici. E in questi giorni sono riemerse le voci su una possibile vendita dell'Inter. Secondo quanto svelato da La Repubblica, sono state "come sempre smentite”.