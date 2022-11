Inter, venerdì la ripresa degli allenamenti e poi partenza per Malta: il programma

"In questo breve periodo, sull’isola al centro del Mediterraneo, sono in programma due amichevoli, entrambe presso lo stadio Tony Bezzina di Paola alle ore 18: la prima il 5 con i maltesi del Gzira United, la seconda con gli austriaci del Salisburgo, eliminati dal Milan nel girone di Champions. Corre la prevendita per entrambi i test: sono già stati venduti 670 biglietti per la sfida con il Gzira United e 400 per quella con il Salisburgo. Gli appassionati locali si muovono in anticipo visto che l’impianto ha una capienza di appena 3.000 posti. Dopo il ritorno in Italia, l’Inter sosterrà altre tre amichevoli prima della ripresa del campionato con il Napoli il 4 gennaio. Quella con il Betis Siviglia in Andalusia il 16 è già stata confermata ufficialmente dal club. Le altre due dovrebbero essere con la Reggina in Calabria il 22 e con il Sassuolo a Reggio Emilia il 28".