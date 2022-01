Col Venezia prove di fuga. L’Inter vuole giocare e mettere pressione al Milan

In attesa dei nuovi test in casa Venezia, l'Inter spera di poter scendere in campo e allungare ancora in classifica

Andrea Della Sala

L'Inter spera questa sera di poter scendere in campo col Venezia. Al momento non ci sono problemi, ma sono attesi i nuovi tamponi in casa veneta per stabilire il numero dei positivi.

"Questa sera alle 18 a San Siro l’Inter, reduce da 347 minuti intensi, recuperi compresi, in otto giorni - le due sfide finite ai supplementari con Juventus ed Empoli, più la trasferta a Bergamo in campionato -, chiuderà il suo gennaio ospitando il Venezia, una delle squadra al momento più colpite da casi di Covid. I veneti ieri sono partiti alla volta di Milano, ma fra stamani e oggi pomeriggio riceveranno l’esito di due giri di tamponi che daranno le risposte definitive su quanti giocatori potranno essere a disposizione sui 25 della rosa presentata alla Lega (ieri i positivi erano 5). L’Inter spera di giocare, per non ingolfare ulteriormente un calendario che già a febbraio sarà molto tosto con impegni come il derby e il Napoli in campionato, la Roma in Coppa Italia, con il primo ritorno di Mourinho nel San Siro nerazzurro, e il Liverpool in Champions", spiega Tuttosport.

"In attesa di sviluppi sul campo legale, Inzaghi - che dovrà fare a meno per un mese di Correa - conta di portare a casa la gara di stasera. A sorpresa lo scorso weekend, nonostante lo 0-0 con l’Atalanta, si è rivelato positivo visto il ko interno del Milan con lo Spezia. L’Inter parte ora da un vantaggio di due punti, distacco che, sotto sotto, ad Appiano sperano di allungare sui cugini che domani sera se la vedranno a San Siro contro la Juventus. Vincere col Venezia permetterebbe ai nerazzurri portarsi momentaneamente a più 5 e aumentare la pressione sul Milan in vista poi del derby che aprirà le danze a febbraio", aggiunge il quotidiano.